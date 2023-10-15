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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير خارجية بريطانيا يدعو إسرائيل لضبط النفس مع استعدادها لشن هجوم بري على غزة

جيمس كليفرلي
جيمس كليفرلي
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دعا وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي اليوم الأحد إسرائيل إلى ضرورة "ضبط النفس" في الوقت الذي تستعد فيه لشن هجوم بريً على قطاع غزة ؛ وهو ما يمثل تغيرا في نبرة حكومة المملكة المتحدة.
وحث كليفرلي، وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، الجيش الإسرائيلي على إظهار ضبط النفس وتجنب وقوع إصابات جماعية في الوقت الذي يستعد فيه لشن هجوم بري على قطاع غزة بعد أسبوع من قيام حماس بشن عملياتها العسكرية على إسرائيل (طوفان الأقصى)..مشيرا إلى وجود 10 بريطانيين من ضمن الأسرى والمحتجزين لدى حركة حماس منذ هجوم الأسبوع الماضي.
وقال وزير خارجية بريطانيا "إن ضبط النفس والانضباط – هذه هي السمات التي أريدها من الجيش الإسرائيلي، كما أنها السمات المميزة لأية مؤسسة عسكرية عالية الأداء".
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن تصريحات وزير خارجية بريطانيا تتناقض مع الدعم غير المشروط لإسرائيل، الذي قدمه وزراء بريطانيون آخرون في الأيام التي تلت هجوم حماس.

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إسرائيل وزير خارجية بريطانيا غزة
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