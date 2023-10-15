"أمن مصر خط أحمر ولا تهاون في حمايته".. 6 قرارات لمجلس الأمن القومي برئاسة السيسي | فيديو

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد؛ اجتماع مجلس الأمن القومي المصري لاستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في غزة. وأصدر الإجتماع عدة قرارات:
- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين
- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة
- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين ورفض واستهجان سياسة التهجير ومُحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار
- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام
- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته
- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية