"أمن مصر خط أحمر ولا تهاون في حمايته".. 6 قرارات لمجلس الأمن القومي برئاسة السيسي | فيديو

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد؛ اجتماع مجلس الأمن القومي المصري لاستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في غزة. وأصدر الإجتماع عدة قرارات:

مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين ورفض واستهجان سياسة التهجير ومُحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية