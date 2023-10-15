9 أيام على طوفان الأقصى| مصر تُلبي نداء الإغاثة.. وصحة غزة تلفظ الأنفاس الأخيرة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 9 على التوالي؛ دك الأحياء السكنية والمدنيين في قطاع غزة؛ وسط دعوات إقليمية ومحلية بوقف التصعيد وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية المُلحة لأهالي سكان غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 2329 مواطنًا وإصابة 9042 آخرين بجراح مُختلفة؛ بالإضافة إلى مقتل 10 مسعفين وإصابة 27 آخرون وتدمير 23 سيارة إسعاف وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة؛ جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ بدء طوفان الأقصى.

وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية منذ قليل؛ نداء استغاثة عاجل لدول العالم من أجل إرسال الوفود الطبية التطوعية من كافة التخصصات لإنقاذ جرحى العدوان الإسرائيلي في مستشفيات قطاع غزة التي باتت طواقمها الطبية بين شهيد وجريح.

وقال المتحدث بإسم الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن المستشفيات باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع عزة المستمر منذ 9 أيام على التوالي؛ مشيرًا إلى أن 70% من سكان غزة يُحرمون من الخدمات الصحية. وكانت الوكالة الأممية «الأونروا» أعلنت عن نزح 340 ألف فلسطيني من غزة جراء القصف المتواصل على غزة ويُقيم أكثر من 250 ألف في 90 مدرسة تابعة لـ«الأونروا».

وتعيش غزة تحت الحصار والعدوان الشامل منذ اندلاع عمليات طوفان الأقصى؛ بعد قراروزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت فرض حصار كامل على قطاع غزة يشمل منع الغذاء والماء وقطع الكهرباء والوقود»

وحذرت مصر من دعوات الجيش الإسرائيلي لمغادرة سكان غزة تجاه سيناء، مؤكدة أن الدعوات تُعرض أكثر من مليون فلسطيني للبقاء في العراء دون مأوى؛ بالإضافة إلى تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

ودعت مصر الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة دوليًا، للحيلولة دون التصعيد غير محسوب العواقب في غزة والتوفير العاجل والضروري للمساعدات الإنسانية؛ وإيصال المساعدات لمطار العريش الدولي لنقلها إلى غزة. مؤكدة أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه منذ أزمة التصعيد الأخيرة. حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية.



في السياق ذاته، لبت منظمات المجتمع المدني المصرية دعوات الإغاثة للتبرع بالدم والمساعدات الإنسانية لأهالي غزة، تزامنًا مع الحصار الذي فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي ردًا على طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية صباح السابع من أكتوبر 2023.