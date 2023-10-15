قافلة سلع غذائية بأسعار مخفضة لتغطية مدن جنوب سيناء

وصلت اليوم الأحد قافلة مكونة من عدد 10 سيارات، بواقع 4 سيارات مرسيدس حمولة 20 طن و6 سيارات شيفروليه حمولة 1.5 طن ثلاجة محملة بأصناف السلع الغذائية ( جافة/ مجمدات) لتلبية احتياجات ومطالب أهالي جنوب سيناء، حيث يتم توفيرها مرتين شهريا من أمام ديوان عام المحافظة بطور سيناء، وانطلاقها بباقي مدن المحافظة والبيع حتى الساعة الثالثة عصرا؛ وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل اهالي المحافظة ومحاربة الغلاء ومنع استغلال التجار.

يأتي ذلك في اطار جهود اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وتواصله مع جميع جهات الدولة من الوزارات والهيئات المعنية، والمجتمع المدني لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، ونتيجة لتلك الجهود والتعاون المثمر والبناء بين محافظة جنوب سيناء، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير السلع الغذائية لجميع مدن المحافظة بأسعار مخفضة.

384255063_724127239742807_4491157642391892355_n

392832242_724127333076131_2777661018248089757_n