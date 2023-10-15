توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز مرافق في دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظتين لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة دمياط.

ووقع البروتوكول اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و المهندسة أمل حنفى رئيس مركز معلومات الشبكات بمحافظة القاهرة والذى جاءت مراسمه بمقر ديوان عام محافظة القاهرة صباح اليوم..

وأشارت " محافظ دمياط " إلى ان البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من خبرات مركز معلومات الشبكات بمحافظة القاهرة واللجان المعاونة بالمركز للإشراف على انشاء مركز معلومات الشبكات بمحافظة دمياط وآلية تطويره ووضع خطة عمل له من خلال عدد من المحاور يأتى منها إعداد دراسة الانشاء ومتطلباتها من حيث القوى البشرية والاجهزة والمعدات ، وتقديم كافة خدمات الدعم الفنى واختيار الوظائف الفنية وكذا القيام بتدريب العاملين بجميع تخصصات المركز والتى ستتضمن التأكيد على الجوانب العملية التى تساهم فى تأهيلهم على تنفيذ الأعمال المطلوبة ، لافتة الى أن محور مركز معلومات الشبكات بمحافظة القاهرة سيقوم بالإشراف الفنى على إنتاج أول مشروع تجريبي بالمحافظة وأيضًا بدء التشغيل..

وأضافت " المحافظ " أن محافظة دمياط ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للانشاء والتجهيز والتأسيس لمبنى المركز طبقًا لخطة زمنية محددة ، وكذلك إعداد اللوائح المنظمة للعمل بداخله وتنفيذ جميع المتطلبات الإدارية اللازمة لتجهيز واعداد المركز وتوفير الكوادر والعناصر البشرية..

ووجهت " الدكتورة منال عوض " الشكر إلى اللواء خالد عبد العال ، على هذا التعاون الجاد ، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع محافظة القاهرة للاستفادة من خبراتها فى انشاء مركز متخصص فى رفع المرافق ووضعها على الخرائط التى سيتم ربطها مساحيًا بشبكة إحداثيات، لتكوين قاعده قاعده بيانات علمية متكاملة ودقيقة عن البنية التحتية باستخدام أحدث أنظمة المعلومات الجغرافية GIS ، و أيضًا أحدث التقنيات الفنية الحديثة التى تتيح لجميع الأجهزة المعنية بمعرفة أماكن تلك الشبكات بكل دقة دون الحفر ،بما يساهم فى حمايتها فنيا وبما يساهم فى تنفيذ المشروعات القومية..

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التعاون الفنى والتكنولوجي بين محافظة القاهرة ويمثلها مركز معلومات الشبكات ومحافظة دمياط، مشيرا إلى أن المركز منشأ منذ ٣٥ عامًا ، حيث انه من أوائل المراكز التى استخدمت نظم المعلومات الجغرافية فى مجال البنية التحتية والمرافق ، كما أنه الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية ودقيقة لشبكات مرافق محافظة القاهرة و ينقل خبراته التى استمرت طوال تلك الفترة لبقية المحافظات وأيضًا على المستوى الدولى..