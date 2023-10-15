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الأحد 15 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن هدنة إنسانية في غزة

غزة
غزة
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 قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الأحد، إن موسكو دعت مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة.
وأضاف بوليانسكي- في تصريح، نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم- أن التصويت على مشروع القرار الذي وزعته روسيا على أعضاء المجلس سيجرى غدًا الاثنين.
يشار إلى أن مشروع القرار الروسي يؤكد وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويدعو أيضا إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون لذلك.

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روسيا غزة موسكو مجلس الأمن
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