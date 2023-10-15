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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

دياب اللوح: نرفض بشدة تهجير الفلسطينيين من بيوتهم ومناطق إقامتهم بقطاع غزة

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قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، نرفض بشدة تهجير الفلسطينيين من بيوتهم ومناطق إقامتهم داخل قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر لفضح انتهاكات الاحتلال بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، اليوم الأحد، أن التهجير الذي يدعو له الاحتلال الإسرائيلي يتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح اللوح، إسرائيل تقوم بحرب تهدف إلى الإبادة وترتكب جرائم بشعة تستحق الاستنكار من الإنسانية جمعاء، وأدت هذه الحروب إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمصابين، وتدمير العديد من المباني وأكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتشريد أكثر من مليوني فلسطيني الذين أصبحوا بلا مأوى.

وقد أفاد التقرير الأخير لوزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد القتلى بلغ أكثر من 2384 شهيدا ونحو 10250 جريحا في عدوان الاحتلال، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وأن هناك المئات من الجرحى الذين قد يعانون من إصابات خطيرة.

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