مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بالفيوم 

شهد طريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل جرزا بـ محافظة الفيوم، اليوم الأحد، حادثا أليم تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي طاميه المركزي، ونقل المصاب لمستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج.

وأستقبلت مستشفى طاميه المركزي جثة لشخص يدعي إبراهيم محمد عبد العزيز، ويبلغ من العمر 24عامًا، وذلك نتيجة تصادم بسيارة نقل بدراجة ناريه، وتم وضع الجثة في المشرحة تحت تصرف الجهات الامنيه.

وأستقبل مستشفى الفيوم الجامعي المصاب محمود فوزي محمد، ويبلغ من العمر 32 عامًا، نتيجة سقوط من على دراجة بخارية، وذلك في نفس الحادث، الذي، وتبين أنه مصاب بـ إشتباه ما بعد الإرتجاج.

وأكدت التحريات الأولية، أن الشابين كانا على دراجة نارية وتعرضا للسقوط، وبينما تمر سيارة نقل، إذا بها تصيب آخر وتدهس عجلاتها الآخر، مما يؤدي لتفجر رأسه ويتوفى في الحال.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور مركز شرطة طاميه يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بدراجه ناريه ووجود متوفي ومصاب، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولي النيابة العامة التحقيق.