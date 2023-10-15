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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس وزراء الهند يؤكد اهتمام بلاده باستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن بلاده مهتمة باستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2036.


وقال مودي - في حفل افتتاح الدورة الـ141 للجنة الأولمبية الدولية في مومباي - "إن الهند لم تستضف الألعاب الأولمبية قط.. وبالنسبة لعام 2036، أبدت أكثر من 10 دول اهتماما، بما في ذلك المكسيك وإندونيسيا".
وأضاف أن "الهند لن تدخر جهدا لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية عام 2036.. هذا هو الحلم القديم وأيضا تطلعات 1.4 مليار هندي"، بحسب صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية.
وأشار إلى أن الهند مستعدة أيضا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2029.
وتابع "إنني واثق للغاية من أن الهند ستحصل باستمرار على دعم اللجنة الأولمبية الدولية".
وأكد رئيس الوزراء الهندي أن بلاده لديها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والقدرة التنظيمية اللازمة لاستضافة الأحداث العالمية، وضرب مثالا بقمة مجموعة العشرين ورئاسة الهند التي تم خلالها تنظيم الأحداث في أكثر من 60 مدينة في البلاد، مضيفا أن ذلك دليل على قدرة الهند التنظيمية في كل قطاع.

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مودى دورة الألعاب الأولمبية الهند
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