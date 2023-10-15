بالفيديو.. القاهرة الإخبارية: استشهاد شخص على الأقل جراء قصف إسرائيلي على شرق لبنان

أكد أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية الجنوبية لليوم الثامن على التوالي حيث بدأت تلك التوترات بعد يوم من انطلاق عملية طوفان الأقصى، مشيرا إلى مقتل شخص على الأقل جراء قصف إسرائيلي على شرق لبنان.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن حالة النزوح مستمرة من مواطني الجنوب اللبناني لصيدا وبيروت، موضحا وجود مراكز إيواء مخصصة لاستقبال النازحين من الجنوب اللبناني، لافتًا إلى أن الأنباء تشير إلى إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الشمال اللبناني وأن هناك قصف من الجانب الإسرائيلي لبعض المناطق في الأراضي اللبنانية.

وتابع، أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مكثفا على القطاع الشرقي اللبناني وهو ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل، لافتًا إلى أن إسرائيل تتحدث عن إصابة 3 أشخاص في دولة الاحتلال الإسرائيلي جراء إطلاق الصاروخ من لبنان في ظل استمرار التصعيد، ووسط أنباء عن وصول هذا الرقم إلى 5 أشخاص.