قداسة البابا يلتقي صاحبا النيافة الأنبا برنابا والأنبا أرساني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في مقر إقامته بڤينيسيا، مساء أمس السبت، الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أرساني أسقف هولندا، وذلك على هامش زيارته الرعوية الحالية لميلانو وڤينيسيا.

قدم الأبوان الأسقفان تقريرًا لقداسة البابا عن دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ بجنوبي ألمانيا.

يذكر أن نيافة الأنبا برنابا ونيافة الأنبا أرساني يشرفان على هذا الدير وعلى إيبارشية جنوبي ألمانيا بتكليف من قداسة البابا بعد نياحة نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس الدير وإيبارشية جنوبي ألمانيا في شهر أغسطس الماضي.