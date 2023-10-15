اليوم.. ختام منافسات البطولتين العربية والأفريقية للترايثلون بمدينة الغردقة

تختتم، مساء اليوم الأحد، منافسات البطولتين العربية والأفريقية للترايثلون المقامة حاليًا بمدينة الغردقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهدت منافسات البطولة خلال اليومين الماضيين تفوقا ملحوظا للاعبي المنتخب المصري في كافة المراحل السنية بالإضافة للاعبي منتخب البارالمبية الذين تفوقوا على أنفسهم وأثبتوا قدرتهم على التواجد في أكبر وأهم الأحداث القارية والعالمية.

من جانبه أشاد اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للترايثلون ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة بالدور الكبير للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية وكذلك الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يدعم بكل قوة كافة الألعاب الرياضية.

كما وجه الشكر للاعبين وأولياء الأمور الذين يدعمون أبنائهم للوصول لمنصات التتويج.

ووجه اللواء أحمد ناصر الشكر أيضا للواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر وكافة الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة سواء رجال الأمن أو وزارة الصحة الكل تسابق للخروج بهذا الحدث الضخم بشكل أبهر كافة الدول المشاركة.

كما أشاد اللواء أحمد ناصر بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء اللجان المنظمة للبطولة بعد النجاح الكبير لاستضافة محافظة البحر الأحمر البطولة الأفريقية والعربية.

وأشار ناصر إلى أن هذه البطولة شهدت منافسات قوية؛ نظرًا لاعتمادها ضمن البطولات المؤهلة للأوليمبياد بباريس 2024.

على الجانب الآخر حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على إطلاق شارة بدء فعاليات ماراثون الغردقة ريس للجري، وذلك في إطار مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة والمحافظة.

يُنفذ الماراثون من الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية التابعة لشئون مكتب الوزير، بالتعاون مع وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر، ومشاركة أكثر من 1000 مشارك من 20 دولة.

ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي تضعها الوزارة، في ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها البلاد، وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة تشجع على إقامة الماراثونات والسباقات الرياضية لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية، بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، وتأكيدًا على أهمية الدور الحيوي للرياضة داخل المجتمع.