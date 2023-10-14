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السبت 14 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
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وصف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، الوضع الراهن في غزة بأنه "صعب للغاية"، في حين يُنذر التصعيد المتلاحق بـ"كارثة إنسانية مُحققة"، وفقا لـ “سكاي نيوز”.

يأتي ذلك بينما تعتزم قوات الإحتلال الإسرائيلي بدء الاجتياح البري لقطاع غزّة المُحاصر منذ أيام، بعد دعوة سكانه إلى إخلاء منازلهم والتوجه نحو الجنوب، في حين دعت الأمم المتحدة، إسرائيل بقوة إلى إلغاء أوامرها، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي.

في شوارع مدينة غزة، خرج مئات الفلسطينيين حاملين أغراضهم، في سيارات أو سيرا على الأقدام، يحاولون الفرار في اتجاه جنوب القطاع، بينما قال معظمهم إنهم لا يعرفون إلى أين يلجأون.

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