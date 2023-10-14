جرائم «عش الزوجية».. شخص يقتل زوجته وشقيقها.. وآخر يطعن أم أولاده.. وزوج يتعاون مع «الضرة» للتخلص من الأولى

شهد مطلع شهر أكتوبر الجارى، وقائع قتل بشعة كان بطلها الزوج وضحيتها الزوجة وأحيانًا أحد أفراد عائلتها، ولعل أبرز أسباب القتل كانت الخلافات المالية، واتسمت جميعها بالبشاعة، وفيما يلى أبرز تلك الوقائع.

شهد حى دحروج، التابع لمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، جريمة قتل راح ضحيتها سيدة وشقيقها، على يد زوجها، بسبب خلافات زوجية.

تلقى قسم شرطة دسوق إشارة من نقطة شرطة المستشفى بوصول رجل فى العقد الخامس من عمره وشقيقته فى الأربعينمن عمرها، فى حالة سيئة وتوفيا أثناء إسعافهما.

وانتقل على الفور ضباط وحدة البحث الجنائى، وتبين مصرع كل من ك. ا. ك، ٥٦ عاما، وشقيقته كريمة ٤٠ عاما، حيث توفى الأول نتيجة طعنة نافذة بالبطن والثانية نتيجة جرح قطعى بالبطن طوله ٣٠ سم واشتباه بتر بالذراع الأيسر، حيث جرى إيداعهما بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وبسؤال أهلية المتوفين اتهموا الزوج ويدعى أ. م. أ" ٤٥ عاما، زوج الضحية الثانية،وأنه قام بالتعدى على زوجته وفى أثناء قيامها بطلب النجدة من شقيقها تعدى عليه هو الآخر محدثًا الإصابات التى أدت إلى وفاتهما.

تخلص منها بـ٥ طعنات

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس متهم بقتل زوجته، بخمس طعنات نتيجة خلافات مالية بينهما، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم فى اعترافاته أمام النيابة أنه أقدم على قتل زوجته تحت تأثير العصبية والهياج، ولم يشعر بنفسه إلا بعد طعنها عدة طعنات لا يعرف عددها بسائر جسدها.

وأضاف المتهم، أنه كان يأتمنها على أمواله، حيث أعطاها كل ما يملك من ميراث عقارى وأرض وأموال، وعندما طلب بيع شقتين لإقامة مشروع خاص به رفضت، أصابته حالة من الهياج بعد التشاجر بسلاح أبيض من المنزل حتى فارقت الحياة.

وجاء فى التقرير الطبى الأولى، ومناظرة النيابة للجثة، أنها سيدة فى عقدها الرابع، مصابة بخمس طعنات متفرقة بجسدها، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما كلفت بإجراء التحاليل اللازمة للمتهم بمعرفة الطبيب الشرعى لبيان تعاطيه للمخدرات،وأمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، واستكمال التحرياتحول الواقعة.

‏ وبسؤال نجلها ١٣ عاما، قرر بوجود خلافات مالية بين والديه لمحاولة والده إجبار والدته على بيع شقتين ملكها لإقامة مشروع خاص به إلا أنها رفضت فقام بقتلها.

تم ضبط المتهم وأقر أنه قد سجل باسم المجنى عليها جميع ممتلكاته «تحويشة عمره» وهى عبارة عن منزل فى محافظة بنى سويف و٤ شقق بالقاهرة ومليون جنيه وعندما تعثر مالياً رفضت مساعدته من خلال بيع شقتين لإنشاء مشروع خاص بى، فقرر الانتقام منها بقتلها.

بمعاونة "الضرة".. عامل يقتل زوجته

تستكمل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق فى واقعة مقتل سيدة على يد زوجها وضرتها، واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة المجنى عليها.

وقالت أسرتها فى أقوالها،إن زوجها كان دائم التعدى عليها بالضرب ولم يراعِ العشرة منذ زواجهما،وكانت دائما تقوم بترك المنزل له وتذهب لأسرتها، وقبل الواقعة كانت فى بيت والدها وتم الصلح بينهما وعقب ١٠ أيام قتلها.

وجاء فى أقوال الأسرة، إنها متزوجة منه منذ ما يزيد علي ١١ سنة، وأنجبت ٤ أطفال أكبرهم ١٠ سنوات، ثم تزوج عليها، ونظرا لضيق حالة عائلتها عادت لزوجها لتعيش مع ضرتها فى نفس الشقة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما أصدرت قرارا بضبط وإحضار الزوجة الثانية، ووجهت لهما تهمة القتل العمد.

وجاء فى مناظرة النيابة والتقرير الطبى الأولى، أن المجنى عليها أصيبت بكسر فى الجمجمة أدى إلى نزيف داخلى تسبب فى الوفاة أثناء محاولة إنقاذها، وتبين أن الجثة لسيدة فى العقد الرابع مصابة بتهشم فى الرأس، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن.

وأقر المتهم باعتدائه على زوجته أثناء تشاجرهماسويًا، وأنه كان يؤدبها ولم يقصد قتلها، وعندما فرت ظن أنها تركت المنزل وعلم خبر وفاتها بعد ذلك.

وقال شاهد عيان، إنها كانت تهرول من زوجها وزوجته، فاستوقفتهفى الطريق العام وأخبرته أن زوجها وزوجته الثانية تشاجرا معها، وبعدها غابت عن الوعى ما دفعه لتوصيلها بسيارته للمستشفى.

بالماء المغلى

أقدم شخص على قتل زوجته بأبشع الطرق حيث استخدم الماء المغلى للتخلص منها، وعثرت أجهزة الأمن على جثتها داخل شقتها بدائرة قسم شرطة النزهة، مصابة بحروق شديدة من مياه مغلية، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.

ودلت التحريات على أن هناك خلافات بين الزوج وزوجته منذ عام بسبب شكه فى سلوكها واعتقاده بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم والضحية قام على إثرها بإحضار ماء مغلٍ وألقاه عليها ما تسبب فى وفاتها.