سمير فرج عن منع مرور الأمريكان من رفح: لا أحد يلوي ذراع مصر

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن إيران تسيطر على 4 أذرع عسكرية في المنطقة وهي حزب الله في لبنان وهو الأقوى، وحزب الله في سوريا، وحزب الله والحشد في العراق والحوثيين في اليمن.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أي تحرك لحزب الله في المنطقة سيكون بأوامر إيران.

ولفت إلى أنه في حال دخول حزب الله في الحرب وإطلاق النار على إسرائيل فإن أمريكا سوف تمنع وصول 6 مليارات دولار مفرج عنهم بحكم صفقة أبرمت مؤخرًا.

وأكد أن إسرائيل سوف تقوم خلال الساعات المقبلة بغزو بري على غزة وهذا الحل الوحيد أمامها للحفاظ على ماء وجه نتيناهو، وبالتالي يتبع هذه الحرب البرية مزيد من القتلى والخسائر وهذا مضر لكل الأطراف في المنطقة.

وفي تعليق مثير على رفض مصر خروج الرعايا الأمريكان من غزة عبر معبر رفح قبل السماح بدخول المساعدات للفلسطينيين، قال اللواء دكتور سمير فرج “عمار يا مصر انها اتخذت هذا القرار، وده قرار عظيم من الرئيس السيسي سوف نتحاسب عليه جامد ولكنه ميهمش، هي دي مصر وقراراتها، ويؤكد أن مصر ليها كلمة ومحدش يلوي ذراعها”.