" ارادة جيل" بستنكر الاعتداء على المدنيين بغزة





أعلن حزب ارادة جيل عن استنكاره لما يحدث من اعتداءات على اهالينا المدنيين بغزة وقتل الاطفال والشباب واصابه العديد من ابناء فلسطين،مؤكدا ان ما يحدث يتنافى مع قوانين وقواعد الحروب ويتجاهل حقوق الانسان .

واكد النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية ، تأييد الحزب لموقف مصر بشان الاوضاع فى غزة والذى اعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضوح فى حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية .

وقال ان شعب مصر يساند ويدعم تعامل الرئيس عبدالفتاح السيسى ،مع الوضع الراهن فى غزة على حدود مصر الشرقية ورفض الرئيس عبدالفتاح السيسى لاى انحراف بمسار القضية الفلسطينيه، والصراعات الصفرية واخراج المدنيين من دائرة الانتقام الغاشم .

واشار النائب تيسير مطر ،الى ان الرئيس السيسي وجه عدة رسائل هامة سواء لطرفى الصراع فى غزة او المجتمع الدولى، اهمها ضرورة وقف التصعيد وحماية المدنيين والعودة الى مائدة المفاوضات وتنفيذ مبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينيه ،وان مصر ترفض اى محاوله لإخراج أبناء غزة من ارضهم لان ذلك يعنى تصفية القضية الفلسطينيه.

واكد أن حق الحياه مكفول لكل انسان دون النظر الى دينه او وطنه.