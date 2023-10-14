سمير فرج يتحدث عن أكبر معركة جوية في حرب أكتوبر

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن يوم 14 أكتوبر يشهد مناسبة سعيدة للقوات المسلحة المصرية، وهي عيد القوات الجوية، حيث كان الجيش المصري وقت حرب 67 لا يملك سوى 200 طيار مصري، فضلًا عن “فقدنا 80% من طائرات الجيش المصري حين قامت إسرائيل بالضربة الجوية، صباح يوم 5 يونيو، ومن أجل ذلك، بدأنا منذ ذلك الحين في إعادة تنظيم القوات المسلحة المصرية”.



وأوضح فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، التي تُقدم برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد"، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان مكلفًا بإعادة تنظيم القوات الجوية، حيث كان مديرًا للقوات الجوية في ذلك الوقت، وبالفعل نجح في تجهيز 450 طيار قبل حرب أكتوبر مباشرة، وهذا رقم كبير للغاية في فترة زمنية قصيرة.

وأضاف المفكر الاستراتيجي: “الضربة الجوية نجحت القوات المصرية في تنفيذها خلال حرب أكتوبر، من خلال 220 طائرة متوجهة ضد الجيش الإسرائيلي، وكان هناك مخططًا لدينا في إطلاق الضربة الثانية، إذ لم تحقق الأولى أهدافها”.

أما عن يوم 14 أكتوبر 1973، أوضح "فرج" أن مصر أدارت في ذلك اليوم أكبر معركة جوية في التاريخ العسكري الحديث.