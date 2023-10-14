محافظ كفرالشيخ.. انطلاق مسيرة حاشدة لفتيات «ريحانة»

انطلقت مسيرة حاشدة لفتيات البرنامج القيادى "ريحانة"،بمشاركة 500 فتاة من جميع مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، إحتفالًا باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد صباح اليوم السبت.. البرنامج ينفذ تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

بدأت المسيرة الحاشدة،من دوران المحافظة مرورًا بجامع الإستاد، حتى مقر ديوان المديرية، يتقدمها الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، من جانبه أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن برنامج الحفل يشمل ندوة تعريفية عن البرنامج القيادى يقدمه مدربات البرنامج من الفتيات أعضاء البرنامج بقاعة التعليم المدني بالمديرية، يعقبه نشاط رياضي «زومبا، إيروبكس» بالصالة الرياضية بالطب الرياضي وفى نهاية الاحتفال تلتقى فتيات "ريحانة" بالدكتورة هدى الطنبارى عضو مجلس النواب كنموذج نسائي ناجح.

جدير بالذكر أن البرنامج، يهدف إلى توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهم للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعية الفتيات بكافة حقوقهن، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع، وتأثيرهن فى شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية وريادة الأعمال وفن الإتيكيت والمشاركة المجتمعية والتوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر.

يقدم برنامج ريحانة بمحافظة كفر الشيخ، من خلال إدارة تنمية النشء التى أعدت برنامج حفل اليوم بحضور لبنى أبو القاسم مدير الإدارة وفريق عمل إدارة تنمية النشء ولوزة البيلى منسق برنامج ريحانة وبحضور ومشاركة فريق عمل المديرية من إدارة التنمية الرياضية والتعليم المدنى ووحدة المنسقين الإعلاميين بالمديرية.

IMG-20231014-WA0014

IMG-20231014-WA0011

IMG-20231014-WA0009