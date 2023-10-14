ads
السبت 14 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد شاهين: "صوت وصورة" يناقش أخطر القضايا.. والعمل مع حنان مطاوع إضافة كبيرة

الفنان أحمد شاهين
الفنان أحمد شاهين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحدث الفنان أحمد شاهين عن مشاركته في مسلسل "صوت وصورة" المقرر عرضه على قناة DMC مع عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنانة حنان مطاوع التي يتعاون معها للمرة الأولى في مسيرته الفنية.

وقال أحمد شاهين خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "الشخصية بالنسبة لي جديدة، تدور حول محامي اسمه (مصطفى جاويش) شغال مع فريق بحث عايزة يوصل للحقيقة ويبعد عن التضليل، لأنه يناقش أخطر القضايا في المجتمع".

وتابع: "متفائل جدًا بالعمل لأن الجمهور سيلاحظ المجهود المبذول بداية من فريق العمل حتى المخرج محمود عبد التواب (توبة)، كواليس مسلسل صوت وصورة كانت مليئة بالطاقة الإيجابية وروح التعاون".

وأضاف شاهين: "سعيد جدًا بالتعاون للمرة الأولى مع الفنانة حنان مطاوع لأنها إضافة كبيرة والوقوف أمامها مريح نفسيًا على المستوى المهني والشخصي أيضًا، اتمنى العمل والشخصية تنال إعجاب المشاهدين".

الجدير بالذكر أن مسلسل "صوت وصورة" يشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت، صدقي صخر، أحمد شاهين، رامي الطمباري، وآخرون،  من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

ads
صوت وصورة احمد شاهين مسلسل
ads