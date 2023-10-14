أحمد شاهين: "صوت وصورة" يناقش أخطر القضايا.. والعمل مع حنان مطاوع إضافة كبيرة

تحدث الفنان أحمد شاهين عن مشاركته في مسلسل "صوت وصورة" المقرر عرضه على قناة DMC مع عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنانة حنان مطاوع التي يتعاون معها للمرة الأولى في مسيرته الفنية.

وقال أحمد شاهين خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "الشخصية بالنسبة لي جديدة، تدور حول محامي اسمه (مصطفى جاويش) شغال مع فريق بحث عايزة يوصل للحقيقة ويبعد عن التضليل، لأنه يناقش أخطر القضايا في المجتمع".

وتابع: "متفائل جدًا بالعمل لأن الجمهور سيلاحظ المجهود المبذول بداية من فريق العمل حتى المخرج محمود عبد التواب (توبة)، كواليس مسلسل صوت وصورة كانت مليئة بالطاقة الإيجابية وروح التعاون".

وأضاف شاهين: "سعيد جدًا بالتعاون للمرة الأولى مع الفنانة حنان مطاوع لأنها إضافة كبيرة والوقوف أمامها مريح نفسيًا على المستوى المهني والشخصي أيضًا، اتمنى العمل والشخصية تنال إعجاب المشاهدين".

الجدير بالذكر أن مسلسل "صوت وصورة" يشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت، صدقي صخر، أحمد شاهين، رامي الطمباري، وآخرون، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.