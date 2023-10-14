بدء مبادرة خفض الأسعار.. والتموين: إجراءات صارمة ضد المتلاعبين

بدأت المنافذ الغذائية، اليوم السبت، تخفيض أسعار 7 منتجات تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء، بنسب تتراوح بين 15 و25 ٪ لمدة 6 أشهر.

وتتضمن المبادرة 7 سلعة أساسية هي "السكر، وزيت الطعام، لبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، واللحوم والدواجن والبيض.

وطبقت المنافذ الجمركية بالموانئ، منذ يومين قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.

وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعاً في الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها.

كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو والسائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و 20 جنيها للكيلو ، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهاً للكيلو والجبنة مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات وعبوة الجبنة 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيه والعبوة 250 جرام بين 14 و 16 جنيها حسب النوع.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، منوه الي زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة معاون الوزير، إنه سيتم تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من إلتزام المنافذ بتخفيض الأسعار فضلاً توافر المعروض من المنتجات.

ولفت كمال إلي تكثيف الحملات لضمان وصول الخصومات الى المواطن ومراقبة بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين والعارضين بالمحلات والأسواق.

وأشار إلي أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة ضد أي تاجر او منفذ او هايبر ماركت يتلاعب بالأسعار، علي ان تقوم كل مديرية بمشاركة الغرفة التجارية لمراقبة عمليات الضخ من قبل الشركات وكذلك الاسعار فضلاً عن إقامة العديد من المعارض لضمان توفير السلع بكافة المنافذ.

ونوه متحدث وزارة التموين، إلي أنه سيتم تكثيف طرح السلع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها بالمحافظات عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات دلتا ماركت ومصرية ماركت والنيل الأهرام للمجمعات الاستهلاكية.

وقال إنه يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات بسعر يتراوح بين 25 و27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر 20 جنيها للكيلو والمحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 45 جنيها، والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه و مكرونة اسباجتى 400 جم بـ 8 جنيهات والشاي 250جم بـ 44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ 18 جنيها ومسلي 650 جم بـ 42 جنيه والـ 700جم بـ 48 جنيها و الـ 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى.

وأضاف أنه يتم طرح الدواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها واللحوم السودانية بـ 220 جنيه للكيلو و240 للحوم البلدية الحية.



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