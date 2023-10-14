يا بلح أبريم يا سمارة.. شاهد| أعمال موسم حصاد البلح الأسواني

يا بلح أبريم يا سمارة .. تعد محافظة أسوان من أشهر محافظات مصر إنتاجا للتمور الجافة وأجود أصناف النخيل علي مستوي محافظة أسوان توجد بمركز أسوان تحديدا وهي تمثل أشهر أمهات الأصناف وهي الملكابي والبرتمودا والجنديله والسكوتي والابريمي والموقع الجغرافي الطبيعي لأمهات الأصناف كان في منطقة النوبة القديمة التي كانت تتميز بأجود أنواع النخيل وسمي بلح ابريمي نسبة لقرية ابريم في النوبة القديمة ، ويحرص المصريين مع اقتراب شهر رمضان الكريم علي تواجد التمور الجافة علي مائدة الإفطار .

حصاد البلح في أسوان .. وفاء عبد الرازق

والتقت " البوابة نيوز" بالمزارعين بأسوان لتلقي الضوء علي مراحل حصاد البلح الأسواني وتجهيزه حتي وصوله للأسواق وأجود الأنواع التي تشتهر بها المحافظة .

وقال الحاج حسن مصطفى عثمان بابو الريش بحري الخطارة نجع المقلة مزارع وتاجر بلح أن موسم حصاد البلح الاسواني الجاف يبدأ من 15 سبتمبر حتى 15 اكتوبر .