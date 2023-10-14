الهند تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

السبت 14/أكتوبر/2023 - 02:38 م

مددت الخطوط الجوية الهندية تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل حتى الـ 18 من شهر أكتوبر الجاري.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /السبت/ عن مسئول من الشركة قوله إن الشركة ستسير رحلات طيران خاصة لنقل الهنود الراغبين في العودة من إسرائيل إلى بلادهم بناءً على المتطلبات.

وبموجب عملية "أجاي" التي أطلقتها الحكومة الهندية لعودة الهنود إلى البلاد، فإن شركة الطيران قد سيرت حتى الآن رحلتي طيران.