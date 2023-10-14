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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

الخطوط الجوية الهندية
الخطوط الجوية الهندية
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مددت الخطوط الجوية الهندية تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل حتى الـ 18 من شهر أكتوبر الجاري.
ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /السبت/ عن مسئول من الشركة قوله إن الشركة ستسير رحلات طيران خاصة لنقل الهنود الراغبين في العودة من إسرائيل إلى بلادهم بناءً على المتطلبات.
وبموجب عملية "أجاي" التي أطلقتها الحكومة الهندية لعودة الهنود إلى البلاد، فإن شركة الطيران قد سيرت حتى الآن رحلتي طيران.

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الهند إسرائيل
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