محافظ الوادي الجديد يخصص 100 فدان لفوسفات مصر لتجربة السماد الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، تخصيص 100 فدان لصالح شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة التعدينية وذلك بمنطقة مفيش باريس وذلك لتجربة السماد الجديد الذي أعلنت الشركة عنه خلال فعاليات مهرجان التمور الثالث.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول أن قرار محافظ الوادي الجديد يهدف لدعم التنمية الزراعية وجهود الشركة في تنفيذ مشروعات قيمة مضافة لخام الفوسفات وتحقيق أعلى فائدة منه في زيادة خصوبة التربة وتحسين الإنتاجية لها وعلى التوازي ترشيد استهلاك مياه الري وهو ما يحققه السماد الجديد.

واضاف عبد العظيم، أنه بمجرد تكليف المحافظ بتخصيص هذه الأرض للشركة جرى تكليف المهندس ثروت حجاب مدير عام موقع الوادي الجديد بالبدء فورا في إرسال المعدات الهندسية والفنية للمنطقة في مفيض توشكى للبدء في تجربة السماد مع شركة متخصصة في إنتاج السماد. ولفت عبد العظيم، إلى دعم الشركة لمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة، حيث تنفذ المدرسة حاليا تجارب على إنتاج سماد عضوي من خلال استخدام خام الفوسفات الذي تنتجه الشركة من هضبة ابو طرطور بالخارجة.

وكانت قد شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، في فعاليات الملتقى الثالث التسويقي للتمور "مهرجان التمور"، بالوادي الجديد، ممثلة في شركة فوسفات مصر والتي كانت الراعي الرسمي للمهرجان، الذى أقيم ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 64.

وشاركت وزارة البترول في الملتقى، بوفد رفيع المستوى من شركة فوسفات مصر برئاسة المهندس محمد عبد العظيم محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والمهندس ثروت حجاب، مدير عام موقع الوادي الجديد بالشركة، واللواء عماد العطار، مستشار رئيس الشركة للعلاقات الحكومية والأمن، وعلاء خواص مدير عام العلاقات العامة بالشركة، وباسم أحمد مرسي، مدير الإعلام بالشركة، وأحمد عيد واعر، مسئول اللجنة الرياضية بالشركة، وأحمد قريش من إدارة العلاقات بالموقع، ولفيف من قيادات المواقع الإنتاجية لخام الفوسفات في الوادي الجديد.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن مشاركة المشروع في الملتقى والمهرجان تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول لدعم جهود التنمية لمحافظة الوادي الجديد، وخدمة المجتمع المحلي والبيئة المحيطة ودفع جهود للتنمية ومشاركة في فرحة أهل المحافظة بعيدها القومي.

كما أشار عبد العظيم، إلى حرص الشركة على رعاية أي متلقيات أو جهود تدفع بعجلة التنمية خاصة التنمية الزراعية في ظل مساعي الشركة لإنتاج سماد زراعي آمن بالتعاون مع جهات بحثية وشركة زراعية متخصصة في انتاج السماد العضوي وذلك لخدمة أبناء الوادي الجديد وشعب مصر كله ايمانا من الوزارة والشركة بضرورة دعم التنمية الزراعية لوطننا الغالي.