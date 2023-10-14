محافظ الأقصر يشكر التحالف الوطني على نجاح تنظيم حملة التبرع بالدم.. صور

وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم السبت، شكره للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومؤسسة شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان، على تنظيم حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني في مدن المحافظة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة.

وأثنى محافظ الأقصر، على الملحمة التى قدمها مواطنو الأقصر بجميع فئاتهم وأعمارهم فى المشاركة في حملة التبرع بالدم، والإقبال الكبير والتسابق على التبرع بالدم والتأكيد على دعم مصر قيادة وشعبا للأخوة في فلسطين ضد ما يتعرضون له من عدوان غاشم، مشيراً إلى أن التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني واجب علي كل مواطن قادر على التبرع.

وأضاف ألهم، أن التكدس والزحام الشديد من أهالي الأقصر علي مواقع التبرع يدل علي معدن الشعب المصري الأصيل ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر هي قلب العروبة النابض، التي تقف دائما مواقف مشرفة لنصرة الشعب الفلسطيني.

وكان محافظ الأقصر، قد تفقد أعمال حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني في ميدان صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر، وهي الحملة التي نظمتها مؤسسة شفاء الأورمان التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن سعادته بنجاح حملة التبرع بالدم التى نظمتها مستشفى شفاء الأورمان، لدعم الشعب الفلسطيني، موجها شكره إلى محافظ الأقصر على دعمه لحملات التبرع بالدم، ومديرية الصحة بالاقصرعلى التنسيق والتعاون لإنجاح الحملة، وأثنى على شباب الأقصر الذين التفوا لإنجاح الحملة وقدموا صورة مشرفة بالتواجد بأعداد كبيرة فى نقاط الحملة بمراكز الاقصر، للتاكيد على اهمية المشاركة في الفعاليات المهمة ومنها حملة التبرع بالدم.

وشهدت حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بمحافظة الأقصر أمس الجمعة، إقبالاً كبيراً من المواطنين حيث انطلقت في ثلاث مناطق وهي مدينة الأقصر ومدينة إسنا ومدينة أرمنت.

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