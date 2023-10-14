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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

على فرج يتأهل لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

على فرج
على فرج
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تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، إلى المباراة النهائية من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا حتى 15 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار.

وفاز علي فرج في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 6-11, 13-11, 11-2, 11-9.

وعلى الجانب الآخر خسر البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالمياً للرجال في الدور نصف النهائي أمام النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 6-11, 11-6, 11-8.
ليضرب فرج بذلك موعدا مع النيوزيلندى بول كول فى نهائي بطولة امريكا المفتوحه للاسكواش 2023.

ويحمل البيروفي دييجو إلياس لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمريكا بمنافسات الرجال، بينما تحمل البطلة المصرية نوران جوهر لقب السيدات.

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اسكواش علي فرج بول كول بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش
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