التحقيقات: «الترمس» وراء تسمم جماعي لأكثر من 60 شخصا في العياط

كشفت جهات التحقيق عن كواليس واقعة تسمم جماعي لأكثر من 60 شخصًا بمركز العياط جنوب الجيزة، إذ أوضحت أن الأشخاص المصابين كانوا يحضرون أحد الأفراح بقرية في مركز العياط، وعقب تناولهم أحد الأطعمة «ترمس» في الفرح، أصيبوا بوعكة صحية وادعاء تسمم نقلوا على إثره إلى المستشفى.

وبينت التحقيقات أن المصابين خضعوا لغسيل معدة بواسطة الأطقم الطبية في مستشفى العياط تمهيدًا لمغادرتهم تباعًا بعد استقرار حالتهم الصحية.

البداية بورود لضباط مباحث مركز شرطة العياط من غرفة النجدة بوصول أكثر 60 شخصا في مستشفى العياط، مصابين بحالة تسمم، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

بعمل التحريات تبين أن المصابين أصيبوا بحالة تسمم بعد تناولهم "ترمس" داخل أحد الأفراح، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.