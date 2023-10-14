أول تصريح لنقيب أطباء جنوب سيناء بعد فوزه بالتزكية

فاز الدكتور محمد وائل عبدالرحمن، بمقعد نقيب الأطباء بجنوب سيناء للمرة الثانية على التوالي بالتزكية كما فاز أعضاء النقابة أيضًا بالتزكية لعدم ترشح أي منافس في انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الأطباء بمحافظة جنوب سيناء.

وأعرب نقيب أطباء جنوب سيناء في أول تصريح له بعد فوزه بمقعد نقيب الأطباء، لـ"البوابة نيوز": عن اعتزازه بثقة أطباء جنوب سيناء، لنجاحه هو وأعضاء مجلس النقابة بالتزكية، و التي سوف ستحفزه على بذل المزيد من الجهود والاستراتيجيات التي تنهض بخدمة الاطباء على أرض جنوب سيناء، وأعرب عن أمله في أن يكون عند حسن ظن الجميع وبداية خير واستكمالًا لما حققته النقابة خلال الفترة الماضية.

وأشار الدكتور محمد وائل إلى إن هناك العديد من الملفات التي سيتم العمل عليها ومتابعتها من بينها استكمال إنشاء ناد لاتحاد المهن الطبية ككل (بشري وبيطري وأسنان وصيدلة)، لافتًا إلى أنه جرى تخصيص قطعة الأرض في العاصمة طور سيناء، وسوف نسعى جاهدين لتدبير الاعتمادات المالية والشروع في إنشاء النادي.

وعن أبرز ما قدمته نقابة أطباء جنوب سيناء خلال الفترة الماضية قال: فيما يتعلق بالمحور العلمي نظمت النقابة العديد من الدورات العلمية لرفع المستوى العلمي لأعضائها ولمواكبتهم للتطورات في مختلف الفروع والتخصصات الطبية، وفيما يتعلق بالمحور التنظيمي قامت النقابة بإعادة تنظيم عمل إدارة المنشآت بالكامل تيسيرًا لأطباء المحافظة للقيم بتسجيل عياداتهم ومراكزهم التخصصية وكذلك المستشفيات وتسليم شهادات التسجيل الخاصة بهم وكذلك تيسير استخراج الكارنيهات والشهادات اللازمة وتسليمها لهم في مقر النقابة بالعاصمة طور سيناء بدلًا من السفر إلى القاهرة، وفيما يتعلق بالمحور الإنشائي جرى تطوير المقر الإداري للنقابة بمدينة طور سيناء بشكل كامل ليكون مكانًا نفخر بوجوده لخدمة أطباء المحافظة.

وأضاف: وفيما يتعلق بالمحور الطبي الخدمي خلال أزمة كورونا جرى توفير وتوزيع واقيات الوجه على جميع أطباء المحافظة العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الأساسية وكذلك العاملين بديوان المديرية وباقي الوحدات الإدارية وكذلك الأطباء العاملين بالتأمين الصحي والصيادلة وأطقم التمريض وأطقم الإسعاف ، كما جرى توزيع ماسكات الحماية والقفازات الطبية على جميع أقسام العزل بكل مستشفيات المحافظة، كما جرى توزيع البدل الخاصة بحماية العاملين بأقسام العزل.

وتابع: كما وفرت النقابة أجهزة قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين في الدم، بجانب تقديم بعض الأجهزة الطبية المساعدة لمستشفى طور سيناء، وفيما يتعلق بالمحور الإداري كان تركيزنا منذ البداية على القيام باشهار اتحاد نقابات المهن الطبية وتم الانتهاء واعتماد الاتحاد من الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية بالقاهرة، ثم بعد ذلك بدأنا في تقديم خدمات مشروع علاج أعضاء اتحاد نقابات أعضاء المهن الطبية بجنوب سيناء، كما أخذت النقابة على عاتقها القيام بجميع اجراءات تقديم ومتابعة صرف تعويضات الإصابة بفيروس كورونا لجميع أعضاء اتحاد المهن، فضلًا عن استكمال اجراءات صرف المعاش وتحديث البيانات وغيرها من الخدمات.

واستطرد: وفيما يتعلق بالمحور الاجتماعي قامت النقابة على مدار أربع سنوات متتالية من 2020 حتى 2023 بتقديم ترشيحات مجلس النقابة الفرعية للأطباء المثاليين والطبية الأم المثالية على مستوى المحافظة، كما قامت النقابة بالتواصل مع بعض البنوك لتسهيل تقديم خدمات مصرفية وقروض لمن يرغب من الأطباء وغيرها من الخدمات.

وتضم قائمة أعضاء نقابة الأطباء بجنوب سيناء كلًا من: الدكتور محمد مجدي النجار الأمين العام، والدكتور أحمد حسانين الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد السيد أبو المجد أمين الصندوق، والدكتور هاني محمد جوهر أمين الصندوق المساعد، والدكتور عصام عبد المطلب وكيل النقابة، والدكتور هاني صبري والدكتور محمد أحمد شلاطة والدكتور محمد علاء الدين أعضاء النقابة.