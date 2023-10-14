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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

عروض سينمائية للمرة الأولى بمستشفى سرطان الأطفال 57357

مستشفى 57357
مستشفى 57357
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تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من السبت 14 أكتوبر وحتى يوم الخميس المقبل 19 أكتوبر، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة.

تواصل فرقة السامر تقديم عرض "المغامرة" على مسرح السامر بالعجوزة يوميا حتى نهاية أكتوبر (فيما عدا الثلاثاء من كل أسبوع).

ويشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، استمرار فعاليات الدورة الـ30 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، والتي يشارك بها 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، ويقام حفل الختام غدا الأحد 15 أكتوبر.

وضمن نشاط قصر السينما بجاردن سيتي، تعرض مجموعة من أفلام السينما العالمية، إلى جانب العروض السينمائية والأفلام الكرتونية التي تقدم للمرة الأولى بمستشفى سرطان الأطفال 57357 بالقاهرة، ضمن نشاط الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

كما يحفل هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الأدبية والفنية منها ورش تعليم الرسم، التصوير، الموسيقى، الكروشيه، كتابة الهيروغليفية، إلى جانب اللقاءات الثقافية والندوات الأدبية التي تتضمن مناقشة الكتب والروايات لكبار الأدباء والمفكرين.

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ثقافة مصر
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