وصول رابع طائرة مساعدات إنسانية لغزة عبر مطار العريش

أعلنت محافظة شمال سيناء بيان لها اليوم السبت، وصول رابع طائرة مساعدات انسانية للاشقاء الفلسطينيين الي مدينة العريش بشمال سيناء عبر مطار العريش الدولي تحمل علي متنها 15 طنا من المساعدات الطبية والأدوية من دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك علي متن طائرة إماراتية هبطت في مطار العريش الدولي.

وتعد هذه الطائرة الرابعة التي تصل مدينة العريش،حيث سبقها وصول 3 طائرات وهي أردنية وطائرتين تركيتين، وتحمل علي متنها كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقام متطوعو الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بإفراغ محتوياتها تمهيداً ونقلها إلي مخازن استاد العريش لحين إدخالها إلي قطاع غزة.

وكانت مصر دعت عبر وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلي تقديم مساعدات إلي غزة عبر مطار العريش الدولي، الذي خصص لهذا الغرض.

وتعد مصر من أول الدول التي دعمت قطاع غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية، حيث سلم للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء نظيره الفلسطيني 2 طن من المساعدات الإنسانية والطبية.