مقتل قيادي عسكري بحركة حماس في ضربة جوية إسرائيلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل قيادي عسكري كبير في حركة حماس في ضربة جوية إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المتحدث العسكريّ الإسرائيلى، في بيان، إنّ "قائد العمليات الجوية" مراد أبو مراد قتل خلال ضربة جوية على مركز قيادي لحماس نفذت الحركة منه "نشاطها الجوي"، في إشارة الى استخدام حماس الطائرات الشراعية الآلية في هجومها على إسرائيل.

ولم يصدر تأكيد من حماس في الوقت الحاضر.

وقالت مصادر في قطاع غزة إن طيران الاحتلال الحربي شن سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والغربية من مدينة غزة، استهدفت منازل المواطنين، ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجا سكنية.

وأضافت أن الغارات تركزت في حي "تل الهوا"، ومستشفى القدس التابع للهلال الأحمر، الذي لجأت إليه مئات العائلات، طلبا للحماية من قصف الاحتلال.

كما استهدفت طائرات الاحتلال أحياء الرمال، ومحيط مخيم الشاطئ، ومنطقة أبراج المخابرات، والكرامة، والفيروز، ودمرت فيها عشرات المنازل، والبنايات السكنية.

وقصفت طائرات الاحتلال بعشرات الصواريخ منطقتي "السودانية" و"الواحة" والمنطقة الغربية والشمالية في بيت "لاهيا" شمال القطاع، مستخدمة سياسة الأرض المحروقة.

واستهدف طيران الاحتلال عددا من المنازل في خان يونس غربها وشرقها، هذه المدينة التي لجأت إليها المئات من الأسر، التي نزحت قسرا من شمال القطاع.

كما تعرضت مدينة رفح إلى الجنوب من القطاع لعشرات الغارات التي استهدف في أغلبها منازل المواطنين وأوقعت شهداء وجرحى في صفوفهم.

وقالت مصادر بقطاع الصحة في غزة إن مستشفيي "ناصر" و"أبو يوسف النجار" جنوب القطاع لم تعودا قادرين على التعامل مع الجرحى والمصابين جراء تضررهما من القصف، ونفاد قدرتهما الاستيعابية.

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين يواجهون صعوبات بالغة في رفع ركام المنازل والبنايات عن الضحايا والمصابين.