مراحل قضية "سفاح الجيزة" قبل محطتها الأخيرة.. 4 جرائم وتأييد الإعدام 4 مرات

وصلت قضية سفاح الجيزة أشهر قاتل في عام 2021، لمحطتها الأخيرة، بعد أن أزاحت أجهزة الأمن الغموض عن واقعة اختفاء مهندس أربعيني، وأظهرت التحريات أن صديق عمره، قتله قبل 5 سنوات، ودفن جثمانه داخل شقة في بولاق الدكرور.

المتهم يُدعى قذافي فراج عبدالعاطي، ويبلغ من العمر 49 سنة، اشتهر إعلاميا بسفاح الجيزة.

مرت قضية سفاح الجيزة بمراحل متعددة من التقاضي قبل الوصول للمرحلة الأخيرة وهي النقض على الحكم في محكمة النقض.. وتستعرض “البوابة نيوز” مراحل القضية من البداية حتى الإعدام.. تزامنا مع نظر محكمة النقض للطعن على الحكم

جرائم سفاح الجيزة

أولى ضحاياه

الواقعة الأولى بدأت بواقعة التخلص من صديق طفولته وصاحب عمره، والذي استأمنه على أمواله حال سفره خارج البلاد ولكنه استولى عليها، وعند عودته كان الطمع سيد الموقف، فدس له السم داخل الطعام، ثم وجَّه ضربة قوية للمجني عليه على رأسه مستخدما قطعة حديد.

الجريمة الثانية، كانت ضحيتها شقيقة زوجته، والتي وعدها بالزواج، ولكنه استدرجها بدعوى تنفيذ الوعد، وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

الجريمة الثالثة، هي قتل إحدى زوجاته وتدعى «فاطمة زكريا»، حيث ضرب رأسها في الحائط، وذلك عقب مشادة بينهما بسبب المصروفات المنزلية.

الجريمة الرابعة

المحطة الأخيرة التي كتبت نهاية السفاح، وهي الرابعة، جاءت من خلال قتله لعاملة داخل أحد المخازن وذلك عقب مشادة كلامية بينهما، بسبب قيامه بالنصب والاحتيال عليها، فخنقها حتى فارقت الحياة.

أولى جلسات القضية

في 16 فبراير 2021 قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد علي يونس، تأجيل أولى جلسات سفاح الجيزة، في قضية قتل زوجته فاطمة زكريا عمدًا إلى جلسة 19 مايو 2021 مع استمرار حبسه بعد وصوله إلى مقر المحاكمة بسجن أكتوبر المركزي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

إيداع سفاح الجيزة مستشفي الأمراض العقلية

في الجلسة الثانية في 5 مايو 2021 طلب دفاعه ايداعه مستشفي الأمراض النفسية

في 23 سبتمبر استجابت المحكمة لطلب الدفاع قالت الجنايات :المتهم لا يعاني من أمراض عقلية ومدرك لجرائمة.

إحالة سفاح الجيزة للمفتي

في 22 فبراير 2021 أحالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين مسلم، أوراق المتهم قذافي فراج عبد العاطي والمعروف إعلاميا بـ«سفاح الجيزة»، إلى فضيلة المفتي، بتهمة قتل نادين السيد الجهادي، الطالبة بكلية الحقوق عمدًا، والتي تعد شقيقة إحدى زوجاته، وتعتبر هذه القضية الأولى للمتهم التي يصدر فيها حكم من الدرجة الأولى.

قضية جديدة لسفاح الجيزة

في 6 مارس 2021 قبل نحو أسبوعين مثل المتهم للمرة السادسة أمام القضاء ولكن في هذه المرة عقدت جلسة محاكمته الأولى داخل إحدي قاعات محكمة جنايات الإسكندرية، في قضية قتل سيدة ضمن ضحاياه بالإسكندرية، والتي تم دفنها بأرضية مخزن، وكشفت النيابة جريمته، التي نفذها في منطقة العصافرة بالإسكندرية.

أصبح القذافي أمام 4 أحكام قضائية بالإعدام شنقا، وذلك عن جميع تهم القتل العمد التي ارتكبها في حياته.

تم إسدال الستار على قضاياه كلها بتأييد حكم الإعدام عليه في تلك القضية أيضا، ليصل عدد أحكام الإعدام شنقا لـ 4.