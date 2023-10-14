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السبت 14 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم 14 أكتوبر 2023

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم السبت بعد تراجعها امس بمقدار 60 جنيه في الجرام الواحد وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
 

وسجل سعر عيار 21 نحو 2305 جنيه للبيع و 2345 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 1976 جنيه للبيع و 1993 جنيه للشراء.


وبلغ سعر عيار 24 نحو 2654 جنيه للبيع و 2677 جنيه للشراء و 14 نحو 1537 جنيه للبيع و 1550 جنيه للشراء.
 

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 81.63 ألف جنيه للبيع و 83.64 ألف جنيه للشراء، و الجنيه الذهب نحو 18.44 ألف جنيه للبيع و 18.6 ألف جنيه للشراء.
 

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.64 مليون جنيه للبيع و 2.66 مليون جنيه للشراء.

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الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب الذهب أسعار الذهب
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