قائمة الشروق تكتسح.. علي توفيق نقيبًا لـ«أطباء الدقهلية» و«عبير وجاب الله وصلاح وعياد» أعضاءً

أعلنت، اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالدقهلية برئاسة الدكتور عماد سمير عضو لجنة الإنتخابات العامة والمشرف على انتخابات الدقهلية نتيجة فرز الأصوات الخاصة بالـ ٥ مقاعد بنقابة الدقهلية ومن بينهم مقعد نقيب الدقهلية.

فيما أعلنت اللجنة فوز الدكتور علي توفيق بمنصب نقيب الأطباء في محافظة الدقهلية حيث حصل على 899 صوتًا فيما حصل الدكتور يحيى الجوهري على 633 صوتا وحصل النقيب الأسبق الدكتور أسامة الشحات على 508 صوتا.

أما على مقعدي الأطباء فوق السن فقد فاز كل من الدكتورة عبير عبد القادر مديرة مستشفى رمد المنصورة والدكتور محمد جاب الله وعلى مقاعد تحت السن فاز كل من الدكتور محمد صلاح والدكتور أحمد عياد .

وكانت الانتخابات قد شهدت أمس الجمعة إقبالا كثيفا من الأطباء للإدلاء بأصواتهم داخل مقر الإنتخابات بالنادى الإجتماعى باستاد المنصورة الرياضى حيث بلغ عدد الأطباء ممن لهم حق التصويت ممن سددوا الإشتراك 10 آلاف 443 طبيب .

فيما جرت الإنتخابات داخل 6 لجان انتخابية بالإضافة إلى لجنة الوافدين من خارج المحافظة وذلك تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية ولجنة مشكلة لمراقبة الانتخابات من أعضاء المجلس مع إشراف النقابة العامة.

فيما تنافس في انتخابات النقابة الفرعية بالدقهلية ١٧ مرشحا على ٥ مقاعد من بينها النقيب ومقعدين فوق السن ومقعدين تحت السن في انتخابات التجديد النصفى أكتوبر ٢٠٢٣ للنقابة الفرعية بالدقهلية بخلاف باقى المستويات والنقيب العام وضمت القائمة النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الدقهلية كلًا من الدكتور علي توفيق، والدكتور أسامة الشحات، والدكتور يحيي الجوهرى، والدكتورة دعاء زكريا، والدكتور سمير عطية وعلي مقعدي فوق السن شملت القائمة النهائية كلًا من الدكتورة عبير عبدالقادر، والدكتور مصطفى محمود نبيه، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد فاروق العجمي، والدكتورة أمل مصطفى، والدكتور محمد ياسين العطار والدكتورة دعاء زكريا وعلي مقعدى تحت السن الدكتور محمد صلاح فتح الله الدكتور أحمد إبراهيم عياد، والدكتور مأمون عيسى، والدكتور فتحى غزى، والدكتور أحمد المنير والدكتور إبراهيم حسن.