«صبحي» يلتقي الشباب خلال ختام معسكرات «يلا كامب» بالمدينة الشبابية والرياضية بالغردقة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب خلال ختام معسكرات يلا كامب بالمدينة الشبابية والرياضية بالغردقة، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بحضور قيادات الوزارة ولفيف من الإعلاميين.



أكد الدكتور أشرف صبحي على الاهتمام بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات والأنشطة الرياضية بغية تعزيز التنمية الرياضية داخل المجتمع ، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية ، وجعلها أسلوب حياة ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.



وتحدث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالقطاعين الشبابى والرياضى، وتنمية الموارد والاهتمام بالشباب كركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية وتحويل الرياضة إلى صناعة جاذبة لرؤوس الأموال، وتطويرها بشكل كبير لضمان استمراريتها بالشكل المناسب وزيادة المهارات الإبداعية للشباب.



واستنع وزير الشباب والرياضة، لكافة آراء الشباب ومطالبهم ورؤيتهم حول الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة، وكيفية العمل علي تطويرها.



وعبر الشباب عن شكرهم العميق للدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة لما تقدمه من برامج وأنشطة حقيقية للشباب والعمل علي أنها تصل لكل محافظات الجمهورية.



وخلال المعسكرات تم إقامة المخيمات من قبل المشاركين، وعدد من المحاضرات عن كيفية نصب الخيام للنشاط الرياضي والألعاب الشاطئية كروس فيت، كرة طائرة شاطئية، كرة قدم، تجديف، كياك، ألعاب المضرب، وألعاب ترفيهية، بالإضافة إلى منطقة الألعاب الجبلية، حفلات سمر.



وفي الختام، قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رفقة السادة قيادات الوزارة والإعلاميين، بتكريم الفائزين في المعسكر.