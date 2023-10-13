مقتل شاب بطلق نارى على يد ابن عمه بالمنيا

لقي شاب مصرعه، بطلق ناري من سلاح نجل عمومته شيخ البلد قرية أبو العودين التابع لمجلس قروى صندفا بمركز بني مزار شمال المنيا.

تلقى اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل شاب بطلق ناري داخل قرية أبو العيدين.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص إلى مكان الواقعة برئاسة العقيد محمد علاء مأمور تبين مقتل «مصطفى. م. ح»، البالغ 25 عامًا، على يد نجل عمومته ويدعى «ناصر. ف» شيخ البلد يبلغ 50 عامًا"، بعد أن انهال عليه بالضرب وأطلق عليه أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته.

و بإجراء التحريات الأولية، أن المتهم كان على خلاف مع المجني عليه، بسبب خلافات عائلية منذ عامين، وتطور الخلاف إلى مشاجرة، أطلق خلالها المتهم أعيرة نارية من سلاحه الشخصي الحاصل عليه برخصة، على المجني عليه، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، والسلاح المستخدم -طبنجة-، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.