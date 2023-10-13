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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

توقيع مسرحية «الأميرة ذات الهمة» في ثقافة الفيوم.. الإثنين

«الأميرة ذات الهمة»
«الأميرة ذات الهمة»
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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفل توقيع ومناقشة مسرحية «الأميرة ذات الهمة'» للكاتب دكتور إبراهيم حنفي، في السابعة مساء الاثنين المقبل، بنادي المحافظة بالفيوم، وذلك ضمن حفلات توقيع الكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي لعام 2022.

يشارك في الحفل الأديب منتصر ثابت، والمفكر عصام الزهيري، ويديره د. أشرف عبد الكريم.

وتعد ''الأميرة ذات الهمة'' من أكبر السير الشعبية، التي تناولت مراحل مختلفة، تتبلور أهميتها في إعلاء القيمة الاجتماعية، وحب الوطن، والوفاء بالعهد، والتضحية، وغيرها من القيم السامية.

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ثقافة مصر
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