طارق الشناوي لـ«البوابة نيوز»: السينما لم تقدم فيلمًا نتباهى به عن حرب أكتوبر

قال الناقد طارق الشناوي، إن السينما المصرية على مدار 50 عامًا لم تقدم فيلمًا عن حرب أكتوبر نستطع أن نتباهى به.

وأضاف «الشناوي» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: عندما تم تقديم فيلم "الممر" خلال السنوات الماضية تناول الهزيمة وليس الانتصار وأتمنى تقديم ممر 2.

واختتم حديثه، قائلا: «بالنسبة لي ليس من الطموح تقديم فيلمًا عربيًا ولكن أتمنى تقديم عمل أجنبي وعربي بل عالميًا يخاطب العالم أجمع وأوضح لأن هناك رسائل كاذبة قام بتصديرها إسرائيل على مدار سنوات طويلة قبل اندلاع الحرب وبعدها وقاموا بتقديم أفلام عن كاذبة حول ذلك وأكد بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى أكتوبر واحتفالات النصر المستمرة لرؤية أخرى لفيلم له إطلالة عالمية.