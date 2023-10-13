ندوات شعرية في نادي أدب قصر ثقافة المنيا

افتتح معرض فنون تشكيلية، بعنوان «أكتوبر» بقصر ثقافة المنيا، وشهد الافتتاح دكتور رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا والفنان خالد عبد الراضي.

المعرض نتاج الورش الفنية المختلفة التى أقيمت بقسم الفنون التشكيلية، ويضم 60 لوحة مختلفة تمثل انتصارات أكتوبر والقادة العظام ولوحات تمثل العبور المجيد وأخرى تمثل الأسلحة المختلفة التى قامت بالنصر العظيم

جاء ذلك بحضور العديد من الأدباء والشعراء والمبدعين، ومحبي الفنون ورواد القصر.

نادي أدب قصر ثقافة المنيا

وأقام نادي أدب قصر ثقافة المنيا ليلة أدبية احتفالا بالشاعر إبراهيم علي، الفائز في النشر الإقليمي عن ديوانه "في حضن الليل" الصادر عن هيئة قصور الثقافة، وتحدث فيها الشاعر جابر الزهيري عن الشاعر وأسلوبه فى الكتابة وأشار لبعض النقاط التى تميزه والصور المؤثرة.

وأشار الشاعر مختار عبد الفتاح لبعض الصور الشعرية التى تميز الشاعر موضحا بعض قصائده بالديوان مع إلقاء الضوء عن مغزى هذه الصور وقوتها وأسلوبه السلس المتميز

جاء الحفل بحضور نخبة من الشعراء منهم الشاعر على محيي، الشاعر جعفر حمدي، وأسرة الشاعر المحتفى به.