الأمم المتحدة تدعو إلى الإصرار على احترام القوانين الدولية خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

دعا مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كل الدول، خاصة تلك التي تتمتع بنفوذ، الإصرار على الاحترام الكامل للقوانين الدولية خلال الصراع بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية.

وقالت متحدثة باسم الوكالة الدولية رافينا شامداساني -حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" في بثها باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة- "ندعو إلى إطلاق دعاء عالمي، نداء قاطع صريح من كل دولة عضوة في المجتمع الدولي، خاصة تلك الدول التي تتمتع بنفوذ، للإصرار على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".

كانت المقاومة الفلسطينية قد شنت عملية "طوفان لأقصى" ضد إسرائيل الأسبوع الماضي، على خلفية انتهاكات الاحتلال المستمرة منذ أشهر بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية والأسرى الفلسطينيين، حيث أسفرت العملية عن مقتل المئات من الإسرائيليين.