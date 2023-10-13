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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. أحمد فهمى يقدم مبادرة بحملة تبرع لشعب فلسطين

أحمد فهمى
أحمد فهمى
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نشر الفنان أحمد فهمى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له يعلن فيه عن تبنى مبادرة حمل تبرعات لشعب فلسطين، عقب الأحداث الأخيرة من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

https://www.instagram.com/reel/CyV_9WStFfQ/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وأكد فهمى فى الفيديو "أقل حاجه نقدر نقدمها لدعم أشقائنا العرب فى دولة فلسطين، واللى بيتعرضوا لكل أشكال الضرب من الكيان المحتل إللى مبيفرقش بين طفل أو ست او مسن".

وتابع فهمى "جه الوقت اللى كلنا نتكاتف وندعم، وانا بتبنى حملة تبرع للهلال الأحمر المصرى، وبختار شخصيات مؤثرة وهما كمان يختاروا كل منهم شخصيات، انا اخترت حازم امام،حسام غالى، مصطفى خاطر، أحمد حلمى".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير في التعليقات على تلك المبادرة، وأشاد المتابعين فى التعليقات بموقف الفنان أحمد فهمى.

جاء ذلك بعد عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على الجانب الفلسطينى، وما يقوم به الإحتلال من جرائم حرب وقتل فى المدنيين الفلسطينيين، خلال الأيام الماضية وحتى الآن.

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