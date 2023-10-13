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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الأردني يعلن إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

الجيش الأردني
الجيش الأردني
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أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية التابعة للقوات المسلحة الأردنية صباح اليوم الجمعة، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسئوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وصرَّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى فرارهم داخل العمق السوري".

وبين المصدر، طبقا لبيان الجيش الأردني، أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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الجيش الأردني المواد المخدرة الأراضى السورية
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