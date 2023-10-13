فرقة الأوبرا تغني بالألمانية والفرنسية والإسبانية على مسرح الجمهورية

تُحيى فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة تحية شمس الدين، حفلا بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، ومن إخراج حازم رشدي، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل، على مسرح الجمهورية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أهم الأعمال الغنائية العالمية باللغات الألمانية، والفرنسية، والإسبانية منها: غنى - أنا الروح" لـ شوبرت، وفاء - لا اتحمل الضغينة لـ شومان، اهداء لـ شتراوس، لا يعرف الشوق الا من يعرفه لـ تشايكوفسكي، قلبي لك لـ ليهار، متعة الحب لـ مارتينى، سبل الحب لـ بولانك، رومانسية مينيون لـ دوبارك، البحارة - بعد الحلم لـ فوريه، الطائر الزنان لـ شوسون، فتيات قاديز لـ ليو دليب، عندما انظر اليك لـ تورونيا، الماجا المعذبة لـ جرانادوس، الروح الأندلسية لـ جوميز وجرانادا من الفلكلور الأسبانى.. أداء داليا فاروق، ومصطفي مدحت، وجاكلين رفيق، وجيهان فايد، ورامز لباد، وانجي محسن، وتامر توفيق، وسلمى الجبالي، وخالد سمير، ومحمد جابر، وضيوف الفرقة آية شلبي، ونورا الألفي، وفيرونيا فيليب.

تكونت فرقة أوبرا القاهرة رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.