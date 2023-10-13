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الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط ‏68558 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الحملات المرورية
الحملات المرورية
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط (68558) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
 (12025) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (1375) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (5) دراجات نارية مخالفة.
 (15) مخالفة موقف عشوائى.
 (1852) مخالفةالتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
(10) مخالفاتشروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

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قائدي السيارات الحملات المرورية خلال 24 ساعة مخالفة تجاوز السرعة المقررة وزارة الداخلية
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