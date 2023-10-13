اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للطائرة تتفقد ملاعب المنافسات بالعاصمة الإدارية.. "صور"

تفقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد، التى تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، والملاعب الرئيسية التى تقام عليها منافسات البطولة، وملاعب التدريبات الخاصة بالفرق المشاركة البالغ عددها 19 منتخبا للرجال، و12 منتخبا للإنسات، فى حضور عصام شحاتة عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة الملاعب والحكام بالبطولة، وخالد الهلالى وإبراهيم الساعى، وتفقد اللجنة المنظمة لقاعة المؤتمرات الرئيسية بالنادى .

وقال اللواء منصور درويش نائب رئيس مجلس الادارة، المتحدث الرسمى للاتحاد، إن الدكتور مصطفى صادق أعطى توجيهاته المختلفة للجان العاملة فى البطولة بتكثيف العمل والإجتماع مع اللجان المختلفة للبطولة للوقوف على أدق التفاصيل لانجاح البطولة .

يشارك في البطولة 19 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .

يذكر أن اللجنة المنظمة تعاقدت مع فندقين شهيرين لإقامة منتخبات الدول المشاركة فى بطولة العالم، وكذا أعضاء الاتحاد الدولى والحكام ، وضيوف مصر الكرام.