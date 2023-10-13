عكاشة: الاحتلال الإسرائيلي يحاول عزل منطقة بيت لاهيا وحنون

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشهد الآن يتمثل بوجود عدد كبير من وحدات الجيش الإسرائيلي على أراضي تسمى بغلاف قطاع غزة بالشمال والشرق، ويتمثلوا بوجود 250 ألف عسكرى إسرائيلي في بيت حنون وبيت لاهيا بالشمال وبالشرق عند المعبر الفلسيني الإسرائيلي المغلق الذي يربط قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية.

أضاف عكاشة خلال لقاءه ببرنامج « كلام في السياسة» تقديم الإعلامي أحمد الطاهرى، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أنه يوجد اجتياح لقوات الاحتلال من الشمال إلى الجنوب وذلك سبب إلقاء المنشورات لأهالي مدينة بيت لاهيا للاندفاع نحو الجزء الجنوبي من قطاع غزة ووجود تحشيد كبير بالشرق، حيث يقوموا بعزل منطقة بيت لاهيا وبيت حنون وأخذ كتله كبيرة بعمق قطاع غزة لا يقل عن 20 كم .

تابع عكاشة :«أنه يوجد حالة هلع لدى سكان هذه المناطق وكل المنظمات الدولية قامت بإخلاء مقرها صباح هذا اليوم واتجهوا إلى الجنوب للنظر إلى التهديد الإسرائيلي بجدية كبيرة، لافتًا إلى إخلاء فرنسا لراعياها داخل فلسطين، وألمانيا ايضًا قامت بالإخلاء ومستمرة به وكل ذلك دليل على وجود تبادل معلومات بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الدول».