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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة أوباما

يوسف إبراهيم أوباما
يوسف إبراهيم أوباما
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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن نتيجة الأشعة التي خضع لها يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال الدكتور محمد أسامة، إن الأشعة أثبتت تحسن موضع الإصابة التي يعاني منها "أوباما" بشد في العضلة الأمامية.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن الأمور تسير بشكل جيد، وسيخضع اللاعب لفحص طبي عقب استئناف التدريبات لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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محمد أسامة الزمالك يوسف إبراهيم أوباما
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