شمال الدلتا للكهرباء: تنفيذ خطط الصيانة بنسبة 100% وتعديل الخطوط الهوائية أعلى الكتل السكنية

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة الاستعداد المبكر واتخاذ كل الإجراءات التى تضمن سلامة الشبكة واستقرار التيار وسرعة الإصلاح عند حدوث أى عطل طارئ، مع استمرار تلقى أى بلاغات على الخط الساخن وتطبيق "طوارئ الكهرباء" الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة، مشددا على ضرورة تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع والتأكيد على أن تكون مغذاة بمصدرين تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت.

في حين انتهى قطاع الكهرباء من 80% من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع رفع كفاءة وتطوير شبكات قرى حياة كريمة فى 72 قرية بمحافظات شمال الدلتا وإعداد الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية فى 11 مركزا بإجمالي عدد (292) قرية فى إطار استثمارات القطاع لدعم شبكات كهرباء محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط البالغة حوالى 473 مليون جنيه نسبة تنفيذ للخطة الاستثمارية ١٢٢.٥%.

جاء ذلك حول نتائج أعمال شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا عقب اعتماد الميزانية الختامية للشركة عن العام المالى المنتهى، حيث حققت الشركة عدة نتائج متميزة وبلغت نسبة تنفيذها لمشروعات الغير ١٧٤.٢% بإجمالي مبلغ (٥٠٥.٢) مليون جنيه وعلى رأس هذه المشروعات مستشفى الباطنة التخصصي -مبنى زراعة الكبد بجامعة المنصورة مستشفى الأورام بكفر الشيخ جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة تغذية محطة صرف تيرة التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تغذية محطات رفع مياه الشرب والصرف الصحي.

في ذات السياق استعرض المهندس محمد عسل رئيس شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا برامج العمل وما قامت الشركة بتنفيذه، حيث تم رفع كفاءة فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة وعددها (19) فرقة صيانة بإجمالي عمالة (130) فردا وعدد (3) فرق صيانة تحت الجهد بقطاعات شمال وجنوب الدقهلية وكفر الشيخ بإجمالي عمالة (25) عاملا، وتم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية اللازمة لإتمام الأعمال طبقًا للأصول الفنية المعتمدة وتم تنفيذ خطة الصيانة السنوية بنسبة 100%.

بلغ إجمالي المنصرف على صيانة الشبكات مبلغ (21.6) مليون جنيه خلال وتم تعديل الخطوط الهوائيه الماره اعلي الكتل السكنيه بكابلات ارضيه وتنفيذ ست مراحل خلال الفترة من عام ٢٠١٧ / ٢٠٢٣ بتكلفة ( ٢٧٧ ) مليون جنيه وفد انخفضت نسبة الفقد لتصل إلى (١٩.٩% بقيمة ( ٢٠٨ ) مليون جنية ووفر ( ٢٦١ مليون ك.و.س.‏زيادة إجمالي الإيرادات بقيمة (١٤٠٥.٦) مليون جنيه عن العام المناظر.

بلغت الزياده في التحصيل النقدي بنسبه ( ٧.٩ % ) عن العام المناظر وتطور قيمه المحصل من حالات سرقات التيار للضبطيه القضائيه بنسبه ( ١٨.١ %) عن العام السابق اوضح عسل ان الحمل الأقصى للاستهلاك بلغ (2428) م.وات و.تم تحديد سعة المكثفات المطلوب تركيبها على الجهدين المتوسط والمنخفض حيث تم تركيب مكثفات بسعة اجمالية (4،706) م.فار بنسبة 22% من الحمل الأقصى مما كان له الأثر في تحسين معامل القدرة ليصل إلى (بلغ عدد المغذيات الإشعاعية والحلقية ( 2026) مغذى بهدف رفع كفاءة أداء الشبكة وتوفير مصادر تغذية بديلة وتم إضافة وقد انخفضت أعطال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط انخفض ليصل إلى ( 0،287 عطل/ 100 كم شهريًا ) مقابل ( 0،300عطل / 100 كم شهريًا ) وأعطال الكابلات الأرضية للجهد المتوسط 0،089عطل / 100 كم شهريًا و.متوسط زمن العطل انخفض خلال (108دقيقة).

اشار عسل الى إحلال وتجديد الشبكات لتحسين أداء مكونات الشبكة وإضافة (30) محول لفك الاختناقات.تقسيم (4) مغذى هوائي جهد متوسط و.إحلال عدد (146) خط هوائي جهد متوسط وإنشاء (79.75) كم كابلات جهد متوسط.إحلال (1214) عامود وإضافة عدد (77) عامود جهد متوسط.إحلال (103) محول بنظام سلاسل الإحلال الرأسية ساهمت في إعادة توزيع أحمال (423) محول ،إعادة توزيع الأحمال بين المحولات التي تعدت نسب التحميل التصميمية لمحولات أخرى وبلغ إجمالي ما تم تركيبة من عدادات مسبوقة الدفع خلال العام عدد (275811) ] ليصل إجمالي ما تم تركيبة (3013759) عداد مسبوق الدفع بنسبة (62،2%) من إجمالي عدد المشتركين تخدمهم مراكز الشحن الرئيسية (55) مركز تغطى جميع الهندسات التابعة للشركة بالإضافة إلى عدد (52) مركز شحن فرعى للتجمعات الكبيرة وعدد (361) وحدة شحن متنقلة gلتيسير على المشتركين وتحسين الخدمة المقدمة تم تفعيل خدمة الشحن عن طريق الهاتف المحمول.

أكد عسل أن أهم أهداف العمل تقديم خدمة عصرية للمواطنين بكفاءة وتحسين جودة التغذية الكهربائية عن طريق رفع أداء مكونات الشبكة بإنشاء التحكمات الجديدة في شبكات الجهد المتوسط لربط مكونات الشبكة في منظومة التحكم وتركيب عدادات ذكية لمراقبة جميع المهمات عن بعد لحظيا والتعامل مع الأعطال فور حدوثها لإعادة توصيل التيار فور انقطاعه لتحقيق استدامة التغذية الكهربائية للمشتركين وتنفيذ توصيل التيار لمشروعات الري المطور بكفر الشيخ التابعة لوزارة الري بقيمة (45) مليون جنيه تنفيذ توصيل لمحطات التنقية والمعالجة والشرب والصرف الصحي ومزلقانات السكة الحديد والمدارس ولمصانع تدوير القمامة: سندوب – قلابشو ( بمحافظة الدقهلية )، تل الضبعة.