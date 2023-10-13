ads
الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الملتقى الدولي للميكروتياترو يعلن أسماء لجنة تحكيم دورته الرابعة

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت إدارة الملتقى الدولي الرابع للميكروتياترو في مصر، اختيار أعضاء لجنة تحكيم العروض المسرحية، وهم: الناقد  الدكتور عمرو دوارة، والناقد محمد الروبي، والمخرج المسرحي السعيد منسى.
وتنطلق الدورة الرابعة للمتلقى الدولى للميكروتياترو في مصر، مساء الأحد المقبل، الموافق ١٥ أكتوبر الجاري، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور سمير متولى رئيس الملتقى، والدكتورة نبيلة حسن مؤسس الملتقى في مصر، والدكتورة ماجدلينا كروز الملحق الثقافي في المعهد الثقافي الإسباني ثرفانتس بالقاهرة.

يشارك في هذه الدورة ٢٣ عرضا مسرحيا تتنوع بين فرق المسرح الجامعي، والفرق المستقلة، وفرق أكاديمية الفنون، بإجمالي ٢٣ عرضا مسرحيا لنصوص مصرية مؤلفة خصيصا لهذا النوع المسرحي المكثف.
ويستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، عروض اليوم الأول ١٦ أكتوبر الجاري، والخاصة بعروض الإسكندرية، على أن تستضيف أكاديمية الفنون بالقاهرة باقي العروض حتى الختام في ٢٠ أكتوبر الجاري.

ads
الملتقى الدولي الرابع للميكروتياترو أعضاء لجنة تحكيم العروض المسرحية الدورة الرابعة غادة جبارة أكاديمية الفنون
ads