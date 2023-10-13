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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يحول القدس لثكنة عسكرية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة.
وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، إن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، ونشرت المئات من عناصر شرطتها في محيط المدينة وشوارعها، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددًا منهم من الوصول إلى المسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، أن البلدة القديمة مُحاصرة تمامًا، وأن الاحتلال يسمح لمن هم فوق سن الـ70 عاما فقط من الوصول إلى المسجد الأقصى.

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المسجد الأقصى القدس ثكنة عسكرية
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