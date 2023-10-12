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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

روي فيتوريا: مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا قوية لكننا جاهزون

روي فيتوريا
روي فيتوريا
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أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مجموعه المنتخب في بطولة امم أفريقيا قوية للغاية حيث تضم منتخبات تمتلك لاعبين مميزين على رأسها غانا المنافس الشرس علي اللقب ولكننا جاهزون في كل الأحوال.

تابع فيتوريا أن قارة أفريقيا تضم منتخبات قوية والكرة في أفريقيا أصبحت قوية وسريعة ومنتخبي موزمبيق وكاب فيردي يمتلكان أكثر من لاعب في دوريات أوروبية مثل البرتغال.

وأضاف فيتوريا أن من يريد الفوز باللقب والبطولة بالطبع يجب أن يكون مستعدا ومهيأ لمواجهة منتخبات كبيرة وقوية،   وأنه سعيد ومحظوظ بإمتلاك لاعبين كبار لديهم الرغبة في تحقيق بطولة امم أفريقيا وأنه يطمح في تحقيق اللقب لاسعاد الجماهير المصرية.

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البرتغالي روي فيتوريا أمم إفريقيا
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